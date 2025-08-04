Morre Stella Rimington, primeira mulher diretora do serviço de inteligência interno britânico

Stella ocupou cargos na contraespionagem e no antiterrorismo antes de ascender à direção-geral. Jim WATSON / AFP

Stella Rimington, a primeira mulher a liderar o serviço de inteligência interno britânico, o MI5, morreu no domingo (3) aos 90 anos, anunciou a organização nesta segunda-feira (4).

Chefe do MI5 de 1992 a 1996, Rimington é considerada como a inspiração para o personagem "M", interpretado pela atriz Judi Dench nos filmes de James Bond.

Ela foi a primeira diretora-geral publicamente anunciada do MI5. Como primeira mulher nesse cargo, "quebrou barreiras antigas e encarnou a importância da diversidade na liderança", afirmou o atual chefe do serviço de inteligência interno britânico, Ken McCallum, em comunicado.

Rimington promoveu "uma nova era de abertura e transparência sobre o trabalho realizado pelo MI5 para garantir a segurança, um legado que permanece até hoje", destacou.

Nascida em 13 de maio de 1935 em South Norwood, no sul de Londres, Stella Rimington começou a trabalhar em tempo integral no MI5 em 1969.

Ela foi recrutada quatro anos antes como datilógrafa para o serviço na embaixada britânica em Nova Deli, onde acompanhava seu marido diplomata. No MI5, ocupou cargos na contraespionagem e no antiterrorismo antes de ascender à direção-geral.

Depois dela, somente outra mulher liderou o MI5, Eliza Manningham-Buller, entre 2002 e 2007.