Dois meses internado
Notícia

Morre Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia que foi baleado na cabeça durante evento de campanha

Senador foi atingido por três tiros enquanto discursava, no dia 7 de junho, em um parque em Bogotá

AFP

Zero Hora

