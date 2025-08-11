Morre Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia que foi baleado na cabeça durante evento de campanha

Uribe tinha 39 anos. Raul ARBOLEDA / AFP

Senador e pré-candidato à presidência da Colômbia para as eleições de 2026, Miguel Uribe morreu nesta segunda-feira (11), cerca dois meses após ter sido baleado na cabeça durante discurso eleitoral em Bogotá, em junho. Ele tinha 39 anos.

"Você sempre será o amor da minha vida. Obrigada por uma vida cheia de amor. Descanse em paz, amor da minha vida. Eu cuidarei dos nossos filhos", escreveu María Claudia Tarazona, esposa de Uribe, no Instagram.

Uribe estava internado havia dois meses na Fundação Santa Fé de Bogotá. Ele passou por tratamento intensivo e foi submetido a diversas cirurgias no período.

O senador estava em estado estável até sábado (8), mas apresentou piora clínica depois de sofrer uma hemorragia cerebral.

Uribe deixou um filho pequeno e três filhas adolescentes da esposa, que ele acolheu como suas.

Vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez lamentou a morte de Uribe e voltou a condenar o ataque, em publicação na rede social X nesta segunda-feira.

"Hoje é um dia triste para o país. A violência não pode continuar a determinar o nosso destino. A democracia não se constrói com balas ou sangue; constrói-se com respeito e diálogo", publicou.

Relembre o ataque

Uribe foi alvejado por três tiros enquanto discursava em um evento de campanha no bairro Fontibón, em Bogotá. O crime aconteceu no dia 7 de junho e foi registrado por algumas pessoas que acompanhavam o evento.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o parlamentar de 39 anos discursando diante de várias pessoas quando tiros são ouvidos. Em outras imagens, ele aparece deitado em um veículo, com o corpo coberto de sangue, sendo apoiado por um grupo de homens.

As autoridades prenderam seis suspeitos ligados ao ataque e apontam um grupo dissidente da extinta guerrilha Farc como possível mentor. Um adolescente de 15 anos também foi apreendido, apontado como principal suspeito de efetuar os disparos.

Presidente da Colômbia, Gustavo Pretro condenou o ataque à época.

"Este ato de violência é um atentado não apenas à integridade pessoal do senador, mas também à democracia, à liberdade de pensamento e ao exercício legítimo da política na Colômbia", diz nota divulgada na época.

Quem foi Miguel Uribe

Miguel Uribe é neto de Julio César Turbay, que presidiu a Colômbia entre 1978 e 1982, e filho de Diana Turbay, jornalista que foi sequestrada e morta por ordem de Pablo Escobar, de acordo com informações da BBC.

Uribe pertencia ao partido Centro Democrático, liderado pelo influente ex-presidente Álvaro Uribe, que governou a Colômbia de 2002 a 2018. Apesar do mesmo sobrenome, os políticos não são parentes.