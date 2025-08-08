Mundo

Aos 97 anos
Notícia

Morre Jim Lovell, comandante da missão Apollo 13 à Lua

Autor da icônica frase “Houston, we’ve had a problem”, o astronauta teve sua atuação heroica, que salvou a tripulação, eternizada no cinema, onde foi interpretado por Tom Hanks

Zero Hora

