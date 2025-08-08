Morre Jim Lovell, comandante da missão Apollo 13 à Lua

Lovell foi um dos nomes mais importantes do programa espacial americano, afirmou a Nasa. NASA / Divulgação

O astronauta Jim Lovell, comandante da histórica missão Apollo 13, morreu aos 97 anos na quinta-feira (7), em Lake Forest, Illinois, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (8) pela Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) e pela família.

"A Nasa envia suas condolências para a família do capitão Jim Lovell, cuja vida e trabalho inspiraram milhões de pessoas ao longo de décadas", escreveu a Nasa em comunicado.

Segundo a agencia, Lovell foi um dos nomes mais importantes do programa espacial americano. Foi o primeiro homem a viajar duas vezes à Lua e ficou mundialmente conhecido por liderar a tripulação da Apollo 13, que sobreviveu a uma grave emergência no espaço.

Ao longo da vida, recebeu dezenas de prêmios e honrarias. Além de astronauta, foi oficial da Marinha dos Estados Unidos, piloto de testes, empresário e escritor.

Quem foi Lovell?

Nascido em 25 de março de 1928, em Cleveland, no Estado de Ohio, James Arthur Lovell Jr. cresceu fascinado pela aviação e seguiu carreira na Marinha dos Estados Unidos, formando-se pela Academia Naval em 1952. Foi piloto de testes, acumulou mais de 7 mil horas de voo — sendo 3,5 mil em jatos — e ocupou funções de comando antes de ser selecionado como astronauta pela Nasa em 1962.

Na agência espacial, Lovell foi piloto reserva da Gemini 4 e comandante reserva da Gemini 9, além de comandante reserva de Neil Armstrong na Apollo 11.

Em 1965, comandou ao lado de Frank Borman a missão Gemini 7, que durou quase 14 dias e realizou o primeiro encontro entre duas espaçonaves tripuladas. No ano seguinte, liderou a Gemini 12, última do programa, com Edwin “Buzz” Aldrin como piloto.

Em 1968, foi piloto do módulo de comando da Apollo 8, primeira missão tripulada a orbitar a Lua, ao lado de Borman e William Anders. O feito abriu caminho para o pouso lunar do ano seguinte.

Apollo 13: sucesso em meio ao fracasso

O momento mais marcante de sua carreira ocorreu em abril de 1970, quando foi comandante da Apollo 13. A missão seria o terceiro pouso humano na Lua, mas uma explosão em um tanque de oxigênio, no terceiro dia de voo, comprometeu a nave.

Jack Swigert, piloto do módulo de comando, comunicou ao Centro de Controle da Missão, em Houston, Texas: “Ok, Houston, tivemos um problema aqui” (Okay, Houston, we’ve had a problem here).

Após o comunicador de cápsula pedir que repetisse a mensagem, Jim Lovell respondeu repetiu a frase da maneira que entraria para a história: “Houston, tivemos um problema” (Houston, we’ve had a problem).

Com frieza e liderança, Lovell coordenou, junto à equipe em solo, a adaptação do módulo lunar Aquarius em um “bote salva-vidas”, garantindo oxigênio e energia até o retorno seguro à Terra, após quase seis dias no espaço. O episódio ficou conhecido como o maior exemplo de “sucesso em meio ao fracasso” da NASA.

A missão foi eternizada no filme Apollo 13 – Do Desastre ao Triunfo, no qual Lovell foi interpretado pelo ator Tom Hanks.

Carreira após a Nasa

Lovell se aposentou da Marinha e da Nasa em 1973. Atuou como executivo em empresas de navegação e telecomunicações, chegando aos cargos de presidente e CEO. Também foi consultor presidencial para assuntos de condicionamento físico e esportes nos governos Lyndon Johnson e Richard Nixon.

Conhecido pelo bom humor — que lhe rendeu o apelido “Smilin’ Jim” entre os colegas —, Lovell manteve-se ativo em eventos ligados à ciência e à exploração espacial até os últimos anos de vida. Em comunicado, a família lamentou a morte do astronauta: