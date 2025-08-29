Morre compositor Rodion Shchedrin, autor dos balés "Anna Karenina" e "Carmem Suite" 

Schedrin tem mais de 80 obras ao longo da carreira. YURI KADOBNOV / AFP POOL

O compositor russo Rodion Shchedrin, autor de balés renomados como Anna Karenina e Carmen Suite, morreu aos 92 anos. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (29) pelo Teatro Bolshoi, de Moscou.

"Shchedrin, um dos maiores gênios contemporâneos, cujas óperas, balés e sinfonias são apresentadas há várias décadas nos palcos mais importantes do mundo, faleceu durante a noite", informou o Bolshoi em um comunicado.

O compositor, viúvo da bailarina Maya Plisetskaya, foi "um único específico e todo um período na vida da cultura musical mundial", afirma o texto, que lamenta uma "enorme tragédia" e uma "perda irreparável" para o mundo artístico.

Nascido em 16 de dezembro de 1932 em Moscou, o músico tornou-se conhecido nos países ocidentais com Carmen Suite, uma partitura escrita em 1967 para balé, que teve o brilho de sua esposa no palco do célebre Bolshoi.

Plisetskaya, coroada no Bolshoi como "prima ballerina assoluta", faleceu em 2015.

Inspirado nos contos de fadas e na literatura clássica russa, Shchedrin também compôs os balés O cavalinho Corcunda, Anna Karenina (baseado na obra de Leon Tolstói) e A Gaivota (de Anton Tchekhov).

Autor da ópera Lolita, composta com base no controverso romance de Vladimir Nabokov e que estreou em 1994 em Estocolmo, Shchedrin também se destacou por suas sinfonias e concertos para piano e orquestra, interpretados ao redor do mundo.