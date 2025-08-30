Brasileiro que servia como sargento no exército de Israel morre na Faixa de Gaza

Ariel Lubliner, brasileiro que servia ao exército de Israel como sargento, morreu neste sábado (30), na região sul da Faixa de Gaza, informou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em publicação no X (antigo Twitter). Aos 34 anos, ele era casado e tinha um filho de nove meses.
"Ariel, que imigrou para Israel por amor à terra, foi convocado em 7 de outubro de 2023 e, desde então, atuou com dedicação na defesa do Estado de Israel" informou Katz, que também agradeceu ao brasileiro pelos seus serviços e prestou condolências à família.
O Porta-voz das Forças de Israel, Rafael Rozenszajn, confirmou a morte do brasileiro, que segundo ele "dedicou sua vida à defesa do Estado de Israel, fortalecendo ainda mais os laços entre as duas nações".
"O Sargento de Primeira Classe (Reserva) Ariel Lubliner, integrante do Regimento de Logística, tombou heroicamente durante os combates no sul da Faixa de Gaza", diz a publicação.
As circunstâncias da morte de Lubliner ainda estão sob investigação, mas informações preliminares indicam que a principal suspeita é de que ele tenha sido atingido por "fogo amigo". Ele é o 900º militar morto durante operações israelenses, contando todos os fronts, desde o atentado terrorista lançado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023.
Colégio fez homenagem
O colégio onde Lubliner estudou em São Paulo, Escola Alef Peretz, publicou uma nota de pesar pela morte do ex-aluno:
"Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de Ariel Lubliner, ex-aluno do Peretz, aos 34 anos, durante seu serviço como reservista do Tzahal no sul de Gaza. Ariel, que imigrou do Brasil há cerca de 10 anos, deixa sua esposa Bárbara e o filho Lior, de apenas nove meses. Honramos sua memória e sua entrega. Enviamos nosso carinho e solidariedade à família e aos amigos."