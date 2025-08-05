Morre aos 95 anos o ex-presidente da Romênia Ion Iliescu

Bucareste declarou a data de 7 de agosto como dia de luto nacional em memória ao mandatário falecido. DANIEL MIHAILESCU / AFP

O ex-presidente romeno Ion Iliescu, que chefiou a caótica transição do comunismo à democracia no país do Leste Europeu, morreu aos 95 anos nesta terça-feira (5), informou o governo.

Iliescu foi visto em público pela última vez em 2017, quando foi interrogado pela justiça por seu suposto papel na violência que eclodiu durante a queda do comunismo, que deixou mais de 850 mortos e lhe rendeu acusações de crimes contra a humanidade, embora nunca tenha sido julgado.

"O governo lamenta profundamente comunicar o falecimento do ex-presidente da Romênia, Ion Iliescu", diz o comunicado publicado na internet.

Bucareste declarou a data de 7 de agosto como dia de luto nacional em memória ao mandatário falecido. Iliescu foi hospitalizado no início de junho devido a um câncer de pulmão. Na semana passada, o hospital da capital onde estava internado indicou que seu estado era "crítico".

Nascido em 3 de março de 1930, ele foi ministro da Juventude do ex-ditador Nicolae Ceausescu. No entanto, na década de 1970, caiu em desgraça e foi afastado.

Ele chegou ao poder durante a revolta anticomunista de dezembro de 1989 que derrubou Ceausescu e se autoproclamou líder de um órgão de governo provisório, a Frente de Salvação Nacional.

Iliescu obteve uma vitória esmagadora nas primeiras eleições democráticas do país, realizadas em maio de 1990. Foi reeleito para um mandato de quatro anos em 1992, mas derrotado nas urnas em 1996.