Moradores de DC protestam enquanto Casa Branca promete agentes federais em patrulha 24h por dia

Moradores de um bairro de Washington, DC, fizeram fila na quarta-feira, 14, para protestar contra o aumento da presença policial depois que a Casa Branca disse que o número de tropas da Guarda Nacional na capital do país aumentaria e que agentes federais estariam nas ruas 24 horas por dia.

Depois de a polícia montar um posto de controle de veículos ao longo do movimentado corredor da 14th Street Northwest, manifestantes gritaram: "Voltem para casa, fascistas" e "Saiam das nossas ruas". Alguns manifestantes ficaram no cruzamento em frente ao posto de controle e pediram aos motoristas que desviassem o olhar.

A ação se intensificou alguns dias após o anúncio do presidente Donald Trump de que seu governo assumiria o departamento de polícia da cidade por pelo menos um mês. O prefeito democrata da cidade caminhou na corda bamba política, referindo-se à tomada de poder como um "impulso autoritário" em determinado momento e, posteriormente, enquadrando a chegada de policiais como um reforço à segurança pública, embora com poucos indicadores específicos de sucesso.

O presidente republicano afirmou que a criminalidade na cidade estava em níveis emergenciais que somente uma intervenção federal poderia resolver, mesmo com líderes do Distrito de Columbia apontando estatísticas que mostram que os crimes violentos atingiram o menor nível em 30 anos, após um aumento acentuado há dois anos.

Ao contrário de outros estados e cidades dos EUA, a lei dá a Trump o poder de assumir o controle da polícia de Washington por até 30 dias. Estender seu poder sobre a cidade por mais tempo exigiria a aprovação do Congresso, o que pode ser difícil diante da resistência democrata.