Ministros da Defesa e do Meio Ambiente de Gana morrem em acidente aéreo

Os ministros da Defesa e do Meio Ambiente de Gana morreram, nesta quarta-feira (6), em um acidente de helicóptero, anunciou a Presidência, horas depois de o Exército informar o desaparecimento de uma aeronave que transportava três tripulantes e cinco passageiros.

O titular da Defesa, Edward Omane Boamah, e o do Meio Ambiente, Ibrahim Murtala Muhammed, estão entre as vítimas do acidente, ocorrido no sul do país, disse Julius Debrah, chefe de gabinete do presidente John Mahama.

"O presidente e o governo apresentam suas condolências e sua solidariedade às famílias de nossos camaradas e militares mortos durante seu serviço à Nação", declarou Julius Debrah.

Também estão entre as vítimas Alhaji Muniru Muhammad, coordenador-adjunto da segurança nacional e ex-ministro da Agricultura, e Samuel Sarpong, vice-presidente do partido Congresso Nacional Democrático (NDC), do presidente Mahama.

A aviação de Gana informou, na manhã desta quarta-feira, que um helicóptero militar desapareceu dos radares pouco depois de sua decolagem de Acra em direção a Obuasi, a noroeste da capital.