Ministro da Defesa de Israel chama Lula de antissemita "apoiador do Hamas"

Mensagem foi publicada no X acompanhada de uma imagem gerada por IA de Lula como um boneco de marionete sendo manipulado pelo líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

