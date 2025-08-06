Milhares de evacuados na China por chuvas torrenciais, inundações e deslizamentos de terra

Dezenas de milhares de pessoas foram evacuadas no sul da China devido a chuvas torrenciais que provocaram enormes inundações e deslizamentos de terra, informaram os meios estatais nesta quarta-feira (6).

Em Cantão, capital da província de Guangdong, as chuvas intensas deixaram 14 pessoas presas, uma delas morreu, reportou a rede estatal CCTV.

Nesta região, mais de 75.000 pessoas foram evacuadas por volta do meio-dia desta quarta-feira.

Imagens divulgadas pela televisão mostram pessoas se deslocando com a água até a cintura e outras se agarrando a veículos completamente submersos.

Na província vizinha de Guangxi, as chuvas também inundaram bairros residenciais e comércios, segundo a mesma fonte.

Ante a gravidade da situação, as autoridades ativaram um plano de emergência em Guandong, informou o Ministério de Gestão de Emergências.

O governo central anunciou a liberação de 100 milhões de yuans (76,2 milhões de reais) para apoiar a retomada das atividades na província.

As chuvas persistentes e as inundações causaram na região "importantes perdas humanas e graves danos materiais", lamentou a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma em um comunicado.