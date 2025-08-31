'Milei abandonou perfil liberal e mostrou sua face esotérica'

Andrés Oppenheimer, colunista do Estadão e da CNN en Español, ouviu de Javier Milei, em entrevista, que ele brincava com seus "cinco" pets, embora houvesse apenas quatro cães na casa. O jornalista Juan Luis González resolveu investigar e descobriu que eram cinco os animais clonados do cão Conan. O quinto morreu em 2020. Mas, segundo Milei, ele ainda "vivia".

Esse foi o fio condutor de González para criar o livro As Forças do Céu. Segredos, Confissões e Perigos da Primeira Presidência Messiânica, continuação da primeira biografia que escreveu de Milei, O Louco. Agora, o jornalista relata o lado esotérico do presidente argentino, da irmã Karina Milei e o impacto político no governo. Ao Estadão, ele explica os detalhes e fala da relação de Milei com a família Bolsonaro. A seguir, os principais trechos da entrevista.

Por que escreveu uma sequência da biografia?

Aprofundei a pesquisa. No primeiro livro, Milei era congressista. Hoje, é presidente. Na primeira biografia, não consegui mostrar como o esoterismo e o sobrenatural influenciam Milei. Em 2021, isso não estava claro. Agora, ele sempre menciona a dicotomia entre luz e escuridão, vida e morte, a luta do bem contra o mal. Milei abandonou seu lado liberal e está mostrando seu lado místico. Alguns podem dizer que é bizarro. Outros, que é preocupante. Mas percebi que o misticismo é central para ele, para a forma como suas decisões são tomadas. Por isso, achei que era necessário um outro livro. Na Argentina, o grau de esoterismo que habita a Quinta de Olivos (residência oficial do presidente) não é levado a sério. Para Milei, a política é um meio. O fim é a religião.

O que quer dizer quando fala do misticismo de Milei?

Milei é original. A abominação das religiões tradicionais combinada com elementos dos mitos argentinos. Essa coisa dos cães clonados é muito nova. Basicamente, Milei está convencido de que um evento sobrenatural aconteceu com ele na infância e, desde então, ele é guiado por uma força do céu. Isso que o fez entrar na política. É isso que quero dizer com esoterismo. Muita gente ao seu redor acredita que isso é real. A razão pela qual Milei está cada vez mais religioso é que, segundo ele, a profecia se cumpriu quando ele virou presidente.

Ele acredita ter sido escolhido por Deus?

Sim, ele conta isso para muita gente (González se refere ao relato da mesma versão ouvida do presidente: aos 11 anos, após uma surra violenta do pai, sua irmã aparece para socorrê-lo e vê um raio de luz trazendo uma mensagem divina). Isso é conhecido, só que nunca foi levado muito a sério, porque ninguém achava que ele seria eleito presidente. Aqueles que ouviram essa história acreditavam que era parte de sua excentricidade. Alguns até consideraram preocupante, mas preferiram ignorar.

Ele demitiu o chefe de gabinete por causa do vazamento da informação sobre a clonagem dos cães?

Não apenas por isso, mas em parte sim. Houve uma batida policial contra funcionários do alto escalão do governo após a divulgação da notícia. O colapso emocional de Milei diante de membros de sua equipe saiu em três veículos de comunicação. A principal razão das demissões foi a alegação de que Milei é muito reservado. Ninguém sabe de suas atividades diárias. Ele vai à Casa Rosada uma vez por semana, no máximo duas. Recebe poucas pessoas - isso está comprovado nos registros de entrada da Quinta de Olivos.

Como os assessores lidam com esse lado místico?

Para entrar no grupo próximo de Milei, a condição é acreditar em seu lado messiânico, embora a grande dúvida seja até que ponto eles estão convencidos. Antes de ser eleito, muitos em seu partido zombavam desse misticismo, incluindo a vice-presidente (Victoria Villarruel). Outros preferiram minimizar. Alguns, porém, sabiam que isso poderia ser um problema. Lembre-se de que a Casa Rosada alterou a lei de Acesso à Informação Pública por decreto para evitar reportagens sobre os cães. O tema virou tabu. Mesmo aqueles que não acreditam, o tratam como um Messias.

O sr. diz que os ativos de Milei aumentaram 500% em seu primeiro ano. Como isso aconteceu?

Não há muito mistério nisso. Sua irmã Karina tem um esquema ilegal de arrecadação de fundos por meio de golpes com criptomoedas e reuniões pagas com o irmão. A campanha de Milei foi muito austera. Ele não visitou nem a metade das províncias. Onde está essa sobra de campanha? Os dois irmãos deixaram muitas pistas. Todos sabemos que a Justiça se move de acordo com o ritmo político, mas acho que eles terão um grande problema.

O sr. disse que Karina cobrava pelos encontros entre US$ 3 mil e US$ 5 mil. Isso está provado?

Sim, claro. Foi durante a campanha, que começou em 2021, e continuou até o escândalo da criptomoeda Libra. Muitos dizem que pagaram para encontrar Milei. Eu vi chats da Karina pedindo dinheiro para empresários. É dinheiro sujo. Não consta na declaração de bens.

Karina é a real comandante do projeto político?

É a mais convencida de tudo isso. Quase todos em seu círculo compartilham desse esoterismo. Ela toma muitas decisões com base em cartas de tarô. Em conversas privadas, Milei diz que graças à canalização angelical de Karina e à sua capacidade de se comunicar com os anjos, ela conseguiu falar com Deus. Isso também explica o poder de Karina no governo. Ela tem o controle psicológico, mas também um controle místico sobre o irmão.

Milei se diz doutor em economia, mas não é?

Ele diz que tem um título de doutor honoris causa da Eseade (Escola de Negócios em Buenos Aires). Mas títulos honorários não são doutorado. Ele nunca apresentou uma tese e nunca explicou que não obteve o título. Quando eu estava pesquisando para meu primeiro livro, em 2022, descobri que Milei plagiou um de seus discursos e pensei que fosse só isso. Mais tarde, foi comprovado que ele havia plagiado pelo menos seis autores diferentes em seus livros.

Qual a relação de Milei com a família Bolsonaro?

Bolsonaro foi muito importante para Milei, quando ele era deputado e durante a campanha presidencial. Foi a primeira grande figura da nova direita global a validá-lo. Eduardo Bolsonaro foi a Buenos Aires nas primárias, em sinal de apoio, e o secretário da chancelaria, Nahuel Sotelo, é próximo da família Bolsonaro. Vale lembrar que o fundador do jornal La Derecha Diario, fervoroso apoiador de Milei, foi investigado pela tentativa de golpe contra Lula. Depois que Milei se tornou presidente, seus laços com a família Bolsonaro se enfraqueceram. Ele não é mais um aliado tão próximo, embora Milei tenha criticado as acusações contra Bolsonaro.