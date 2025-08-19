Mundo

Microfone vaza Trump cochichando a Macron que Putin "quer fazer um acordo" por ele

Após o encontro, Donald Trump anunciou que começou a organizar uma cúpula entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodimir Zelensky

