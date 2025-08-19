Microfone vaza Trump cochichando a Macron que Putin "quer fazer um acordo" por ele

Instantes antes de dar início à reunião com líderes europeus, nesta segunda-feira (18), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Vladimir Putin, da Rússia, "quer fazer um acordo" por ele.
— Acho que ele quer fazer um acordo por mim, entende? Por mais louco que pareça — disse Trump ao presidente francês, Emmanuel Macron, em fala captada por um microfone de alta definição, conforme o g1.
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também estava na reunião para discutir o fim da guerra entre seu país e a Rússia.
Segundo informações concedidas por um diplomata da União Europeia, presente do encontro, Trump teria interrompido a conversa com os líderes para falar com Putin por telefone.
A presidência da Rússia confirmou a informação. Segundo o Kremlin, a conversa durou cerca de 40 minutos.
Encontro com Putin e Zelensky
Donald Trump anunciou que começou a organizar uma cúpula entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodimir Zelensky. O republicano também deve participar da conversa, conduzindo o debate.
— Após concluir as reuniões, liguei para o presidente (Vladimir) Putin e iniciei os preparativos para um encontro, em um local a ser determinado, entre o presidente Putin e o presidente Zelensky — declarou Trump depois de receber o ucraniano e líderes europeus na Casa Branca.
Discussão sobre o fim de guerra
Durante reunião na Casa Branca com Volodimir Zelensky e outros líderes europeus, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Vladimir Putin, líder russo, aceitou as garantias de segurança para um acordo de paz com a Ucrânia.
O chanceler alemão, Friedrich Merz, pediu um cessar-fogo na Ucrânia antes de uma possível cúpula entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, indo contra o chamado do presidente Donald Trump para priorizar um acordo de paz com a Rússia.
O presidente ucraniano afirmou ter tido "a melhor" das conversas com Trump para tentar encontrar uma solução para a guerra em seu país.
A delegação europeia em Washington é formada por:
- Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia
- Emmanuel Macron, presidente da França
- Friedrich Merz, chefe de Governo da Alemanha
- Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália
- Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido
- Alexander Stubb, presidente da Finlândia
- Mark Rutte, secretário-geral da Otan
Reunião no Alasca
O encontro aconteceu após a reunião de cúpula de sexta-feira (15) entre o presidente dos Estados Unidos e seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, durante a qual não foi alcançado um acordo de cessar-fogo.
Após a reunião, Trump alinhou-se com a posição defendida há muito tempo pela Rússia, que exclui a necessidade de um cessar-fogo antes de alcançar um acordo de paz definitivo.