Microfone vaza Trump cochichando a Macron que Putin "quer fazer um acordo" por ele

Os presidentes da Ucrânia, Volodimir Zelensky (E), da França, Emmanuel Macron (C), e dos Estados Unidos, Donald Trump (D), durante reunião na Casa Branca. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Instantes antes de dar início à reunião com líderes europeus, nesta segunda-feira (18), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Vladimir Putin, da Rússia, "quer fazer um acordo" por ele.

— Acho que ele quer fazer um acordo por mim, entende? Por mais louco que pareça — disse Trump ao presidente francês, Emmanuel Macron, em fala captada por um microfone de alta definição, conforme o g1.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também estava na reunião para discutir o fim da guerra entre seu país e a Rússia.

Segundo informações concedidas por um diplomata da União Europeia, presente do encontro, Trump teria interrompido a conversa com os líderes para falar com Putin por telefone.

A presidência da Rússia confirmou a informação. Segundo o Kremlin, a conversa durou cerca de 40 minutos.

Encontro com Putin e Zelensky

— Após concluir as reuniões, liguei para o presidente (Vladimir) Putin e iniciei os preparativos para um encontro, em um local a ser determinado, entre o presidente Putin e o presidente Zelensky — declarou Trump depois de receber o ucraniano e líderes europeus na Casa Branca.

Discussão sobre o fim de guerra

Durante reunião na Casa Branca com Volodimir Zelensky e outros líderes europeus, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Vladimir Putin, líder russo, aceitou as garantias de segurança para um acordo de paz com a Ucrânia.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, pediu um cessar-fogo na Ucrânia antes de uma possível cúpula entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, indo contra o chamado do presidente Donald Trump para priorizar um acordo de paz com a Rússia.

O presidente ucraniano afirmou ter tido "a melhor" das conversas com Trump para tentar encontrar uma solução para a guerra em seu país.

A delegação europeia em Washington é formada por:

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

Emmanuel Macron, presidente da França

Friedrich Merz, chefe de Governo da Alemanha

Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália

Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido

Alexander Stubb, presidente da Finlândia

Mark Rutte, secretário-geral da Otan

Reunião no Alasca

O encontro aconteceu após a reunião de cúpula de sexta-feira (15) entre o presidente dos Estados Unidos e seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, durante a qual não foi alcançado um acordo de cessar-fogo.