México e EUA preparam grupos de trabalho sobre fentanil, diz Sheinbaum

O México e os Estados Unidos formarão grupos de trabalho para investigar a procedência, locais de fabricação e insumos utilizados na produção de fentanil, como parte de um novo acordo de cooperação contra o crime, afirmou nesta quarta-feira (27) a presidente Claudia Sheinbaum.

O acordo será assinado no próximo mês de setembro, quando está prevista uma visita ao México do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, informou a presidente.

O governo mexicano intensificou seus esforços para combater o narcotráfico e a migração irregular para os Estados Unidos sob forte pressão do presidente Donald Trump, que ameaça impor altas tarifas às exportações mexicanas caso o país não aja contra esses fenômenos.

"Vamos coordenar grupos de trabalho para investigar como o fentanil chega aos Estados Unidos, de onde vêm os precursores, onde esse fentanil é fabricado. Isso é muito importante e será realizado em conjunto", disse Sheinbaum durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.

Ela detalhou que o acordo que enquadrará esses grupos representa "um bom marco" de cooperação, onde ambos os países participarão "em pé de igualdade", trocando informações de maneira recíproca.

As negociações ocorreram em meio a rumores da imprensa americana de que Trump ordenou, no início de agosto, que o exército combatesse os cartéis de drogas latino-americanos, alguns deles designados em fevereiro como organizações terroristas.