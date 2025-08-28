México descarta acordo de livre comércio com o Brasil

Vice-presidente Geraldo Alckmin fechou três acordos com o México durante viagem ao país. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, descartou a assinatura de um acordo de livre comércio com o Brasil nesta quinta-feira (28), em meio à pressão que as duas maiores economias da América Latina enfrentam devido às políticas comerciais do presidente americano, Donald Trump.

Os dois países assinaram acordos de cooperação em áreas como biocombustíveis e competitividade durante a visita ao México do vice-presidente Geraldo Alckmin, mas Claudia afirmou que um tratado mais amplo não está previsto.

— Não estamos pensando em um acordo de livre comércio (...) mas sim, em um acordo de colaboração — disse a presidente mexicana em resposta à pergunta de um repórter em sua coletiva de imprensa regular, horas antes de receber Alckmin no palácio do governo.

Acordos entre Brasil e México

Na manhã desta quinta-feira, Alckmin anunciou a assinatura de três memorandos entre o Brasil e o México. Um deles é o acordo de cooperação para produção, uso, regulação e certificação de biocombustiveis, como nosso etanol, já o segundo é buscando facilitação do comércio agrícola. E o terceiro para promover maior integração comercial entre os países.

"Por orientação do presidente Lula, estamos firmando parcerias para setores estratégicos da economia, diversificando nossos mercados", escreveu Alckmin nas redes sociais.