México busca ampliar comércio com Canadá, em meio a pressão de Trump

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse, nesta quarta-feira (6), que seu governo busca ampliar o comércio com o Canadá, em meio à ofensiva tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

México, Estados Unidos e Canadá são parceiros no tratado de livre comércio T-MEC, que Trump quer renegociar por considerá-lo lesivo aos interesses americanos.

"Temos o tratado, evidentemente, mas além disso queremos que sigam investimentos de empresas canadenses (...), ampliar o comércio entre Canadá e México", disse Sheinbaum, após se reunir na terça-feira com o ministro das Finanças canadense, François-Philippe Champagne, e com a chanceler Anita Anand.

A mandatária disse que o encontro foi uma "reunião preparatória" para a visita ao México do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que ainda não tem data definida.

Trump justifica as tarifas aos seus dois parceiros alegando que eles não fazem o suficiente para conter a migração e o tráfico de fentanil.

O mandatário republicano aumentou as tarifas sobre os produtos canadenses de 25% para 35% a partir de 1º de agosto. No caso do México, ele adiou por 90 dias, até o final de outubro, a imposição de tarifas aduaneiras de 30% enquanto os dois países negociam um acordo.

O México, no entanto, enfrenta tarifas no setor automotivo e siderúrgico.

Graças ao T-MEC, México e Canadá têm amplas isenções para os produtos que enviam para os Estados Unidos.