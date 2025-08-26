Meta apoiará candidatos pró-IA na Califórnia

A Meta lançará um comitê de ação política na Califórnia para apoiar candidatos que favoreçam uma regulamentação menos rigorosa da inteligência artificial (IA) no estado americano que abriga o Vale do Silício.

A empresa por trás do Facebook, WhatsApp e Instagram confirmou nesta terça-feira (26) planos para um super PAC, como são denominados esses comitês, chamado "Mobilização da Transformação Econômica na Califórnia", dedicado a apoiar candidatos pró-IA independentemente de sua filiação política.

"Como lar de muitas das principais empresas de IA do mundo, a economia inovadora da Califórnia tem um impacto desproporcional no crescimento econômico, na criação de empregos e na competitividade global dos Estados Unidos", disse um porta-voz da Meta à AFP.

"Mas o ambiente regulatório de Sacramento pode sufocar a inovação, bloquear o progresso da IA e colocar em risco a liderança tecnológica da Califórnia", acrescentou.

Segundo a Meta, a regulamentação da IA a nível estadual ameaça dificultar o desenvolvimento desta tecnologia em um momento em que as empresas do setor nos Estados Unidos vivem uma corrida feroz de inovação com seus concorrentes chineses.

A indústria de tecnologia tem pressionado para evitar a regulamentação da IA, e em julho quase conseguiu que o Congresso americano aprovasse uma proibição federal que teria impedido os estados de aprovarem ou aplicarem leis de IA por uma década.

A Meta destacou os mais de 50 projetos de lei relacionados à IA que foram apresentados este ano apenas na Califórnia, muitos dos quais poderiam dificultar o avanço da tecnologia, afirmou a empresa.