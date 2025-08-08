Meio milhão de pessoas devem sair de casa por chuvas sem precedentes no Japão

Autoridades japonesas instaram nesta sexta-feira cerca de meio milhão de pessoas a saírem de suas casas após emitir um alerta de nível máximo para chuvas sem precedentes na região sul de Kagoshima.

As tempestades ocorrem após um período de calor extremo em muitas partes do país asiático, que registrou a temperatura recorde de 41,8°C.

Imagens de televisão mostraram águas turvas e caudalosas que transbordavam os leitos e inundavam residências em Kagoshima.

Cerca de 530.000 pessoas na província, assim como na vizinha Miyazaki, foram instadas a evacuar ou tomar medidas alternativas, segundo informou a agência de gestão de incêndios e desastres.

Em Aira, outra cidade de Kagoshima, duas pessoas foram resgatadas de uma casa destruída após um deslizamento, informou à AFP um funcionário do departamento local de bombeiros. Uma mulher de cerca de 30 anos está desaparecida.

Segundo a rede estatal NHK, que cita funcionários locais anônimos, várias construções desabaram na área.

De acordo com a agência de notícias Kyodo News, mais de 490 milímetros de chuva caíram em 24 horas em uma área de Kagoshima, a maior quantidade já registrada na região.

Os voos domésticos do aeroporto local foram cancelados.