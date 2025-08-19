Mediadores esperam resposta a nova proposta de cessar-fogo em Gaza; Israel insiste na libertação total de reféns

Proposta de cessar-fogo acontece no momento que o exército israelense tenta assumir o controle da Cidade de Gaza. JACK GUEZ / AFP

Os mediadores do conflito entre Israel e Hamas aguardam, nesta terça-feira (19), a resposta israelense à nova proposta de cessar-fogo em Gaza, um dia após o grupo Hamas aceitá-la e mostrar disposição para iniciar outro ciclo de negociações para acabar com quase dois anos de guerra.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ainda não se pronunciou, mas advertiu na semana passada que só aceitaria um acordo "no qual todos os reféns sejam libertados de uma só vez" e segundo as suas "condições". O acordo aceito pelo Hamas, entretanto, prevê a libertação dos 10 reféns que ainda estão em Gaza em duas etapas.

De acordo com a imprensa israelense, a resposta à proposta deve ser anunciada "antes do final da semana".

A proposta do Hamas

A nova proposta, aceita pelo Hamas, prevê uma trégua inicial de 60 dias e a libertação, em duas etapas, de 10 reféns israelenses vivos junto com um determinado número de corpos como prévia de um acordo definitivo.

O acordo foi apresentado pelos mediadores do Egito e Catar com o apoio dos Estados Unidos.

O Catar agradeceu nesta terça-feira a "resposta muito positiva" do Hamas e expressou otimismo com a nova iniciativa, que destacou ser "quase idêntica" à versão anterior aceita por Israel.

— Não podemos afirmar que aconteceu um avanço decisivo, mas acreditamos que é um ponto positivo — disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Mayed al Ansari.

— A bola está no campo israelense — resumiu no Cairo o diretor dos serviços de inteligência egípcios, depois que a proposta foi apresentada formalmente a Israel.

O texto é baseado em um plano anterior do enviado americano Steve Witkoff: a libertação de 10 reféns vivos e os corpos de 18 falecidos em troca de um cessar-fogo de 60 dias e negociações para encerrar a guerra, informou a rádio pública Kan.

— A questão do desarmamento do Hamas será debatida durante o cessar-fogo — segundo a emissora.

— O Hamas e as (outras) facções esperam (...) que Netanyahu não imponha obstáculos ou barreiras à implementação do acordo — declarou à AFP Izzat al Rishq, membro do comitê político do Hamas.

Alguns ministros israelenses de extrema direita, como Itamar Ben Gvir, titular da pasta de Segurança Nacional, alertaram sobre uma "tragédia" se Netanyahu "ceder ao Hamas". Eles insistem que o primeiro-ministro "não tem mandato para alcançar um acordo parcial".

Bombardeios

O anúncio da nova proposta de cessar-fogo aconteceu no momento em que o Exército israelense tenta assumir o controle da Cidade de Gaza e dos campos de refugiados vizinhos, com o objetivo declarado de acabar com o Hamas e libertar todos os reféns.

Segundo testemunhas, os bombardeios israelenses prosseguiram no bairro de Zeitoun, enquanto uma coluna de veículos blindados permanece posicionada nas imediações do bairro vizinho de Al Sabra.

A Defesa Civil de Gaza informou que pelo menos 31 pessoas morreram nesta terça-feira (19) no território palestino, uma delas em um ataque com drones em Al Sabra.

Segundo o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal, a situação era "muito perigosa e insuportável" nos dois bairros da Cidade de Gaza, onde ele disse que "os bombardeios de artilharia continuam de forma intermitente".

— As explosões não param em Al Sabra. Os tanques e a artilharia estão atirando em nossa direção, os drones também — declarou à AFP Hussein al Dairi, morador do bairro.

O Exército israelense se recusou a comentar as denúncias palestinas e limitou-se a afirmar que atua "para desmantelar as capacidades militares do Hamas", tomando as "precauções razoáveis para mitigar os danos à população civil".

Desde o início da guerra, Israel cerca Gaza e seus mais de dois milhões de palestinos, que enfrentam a ameaça de uma "fome generalizada", segundo as Nações Unidas.

A guerra

A guerra foi desencadeada pelo ataque violento do Hamas em Israel no dia 7 de outubro de 2023, durante o qual terroristas mataram 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. Também sequestraram 251 reféns, dos quais 49 permanecem em cativeiro em Gaza, incluindo 27 mortos, segundo o Exército israelense.

Duas tréguas anteriores, em novembro de 2023 e no início de 2025, permitiram o retorno de reféns e a devolução de corpos em troca da libertação de prisioneiros palestinos.