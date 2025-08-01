"Mão Morta": o que é a arma nuclear que ex-presidente da Rússia cita em mensagem de retaliação a Trump

Trump foi citado por Medvedev em mensagem sobre sistema nuclear soviético. Christopher Furlong / POOL/AFP

Em mensagem direcionada para Donald Trump, o ex-presidente da Rússia e atual número 2 do Conselho de Segurança Dmitri Medvedev citou que o país ainda possui o sistema soviético de retaliação nuclear, a Mão Morta. Ele publicou o recado, em tom de ameaça aos Estados Unidos, na quinta-feira (31), em seu canal no Telegram. As informações são do g1.

"Trump deveria se lembrar de como a lendária 'Mão Morta' pode ser perigosa", escreveu.

A mensagem de Medvedev é uma resposta às recentes ameaças de Donald Trump à Rússia e seus parceiros comerciais, com incitação de impor tarifas aos países que comprarem petróleo russo. Medvedev classificou as ameaças como "um jogo de ultimatos" que aproxima Washington e o Kremlin de uma guerra.

"Digam a Medvedev, o ex-presidente fracassado da Rússia que acha que ainda é presidente, para tomar cuidado com suas palavras. Eles está entrando em um território muito perigoso!", escreveu Trump na Truth Social.

Trump também subiu o tom contra a Rússia na terça-feira (29), quando estabeleceu prazo de 10 dias para que o país aceite um cessar-fogo na guerra contra Ucrânia caso não queira ser alvo de sanções. Medvedev é aliado de Vladimir Putin, atual presidente russo.

Pronta resposta

Elaborado durante a época da União Soviética, o Mão Morta é um sistema de disparo automático de mísseis nucleares. Em algumas ocasiões, o governo da Rússia classificou o dispositivo como uma "arma apocalíptica".