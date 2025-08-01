Mundo

"Apocalíptica"
Notícia

"Mão Morta": o que é a arma nuclear que ex-presidente da Rússia cita em mensagem de retaliação a Trump

Dmitri Medvedev disse que o presidente norte-americano precisa lembrar que o Kremlin ainda possuiu o sistema e que suas ameaças aproximam os países de uma guerra

Zero Hora

