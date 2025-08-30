Manifestações tomam conta da Indonésia após aumento salarial de políticos; veja fotos

As manifestações se intensificaram após a morte de um moto-taxista. BAY ISMOYO / AFP

A Indonésia vive uma semana de protestos massivos e violentos após um novo aumento salarial entre os parlamentares do país.

A criação de um auxílio-residencial de 3 mil dólares, que juntando a outros benefícios e ao salário mensal escancara uma diferença de mais de 10 vezes o que um trabalhador médio ganha no país, gerou diversas manifestações, principalmente na capital Jakarta.

Durante os protestos, um moto-taxista foi atropelado e morto por um blindado da polícia local, acirrando ainda mais os ânimos no país.

Veja abaixo as imagens das manifestações: