Mais de 82 mil pessoas são evacuadas devido a fortes chuvas em Pequim

As autoridades chinesas evacuaram mais de 82 mil pessoas em Pequim devido às fortes chuvas, informou a imprensa estatal, após dezenas de pessoas terem morrido na semana passada por causa de inundações nos subúrbios da capital.

A agência estatal Xinhua informou que, até as 21h (10h de Brasília) desta segunda-feira, dezenas de milhares de pessoas haviam sido realocadas de áreas de risco, segundo o centro de controle de inundações da cidade.

As autoridades alertaram para o risco de inundações no subúrbio noroeste de Miyun, o mais atingido pelas chuvas da semana passada, bem como em Fangshan, no sudoeste, Mentougou, no oeste, e Huairou, no norte.

O serviço meteorológico municipal também emitiu alerta vermelho (máximo) ao prever chuvas intensas do meio-dia de segunda até a manhã de terça-feira.

As inundações nos subúrbios do norte de Pequim deixaram, na semana passada, ao menos 44 mortos e nove desaparecidos, segundo dados oficiais.

A China é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, causadores das mudanças climáticas.

Mas também é uma potência global em energias renováveis e pretende tornar sua enorme economia neutra em carbono até 2060.