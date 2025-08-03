Mais de 50 pessoas sequestradas no noroeste da Nigéria

Mais de 50 pessoas foram sequestradas esta semana por homens armados no noroeste da Nigéria, segundo um relatório de especialistas que monitoram a violência no país, elaborado para a ONU e ao qual a AFP teve acesso neste domingo.

Segundo o documento, na sexta-feira "bandidos armados" invadiram a aldeia de Sabon Garin Damri, no estado de Zamfara, uma região que enfrenta há muito tempo a violência de gangues que sequestram moradores para pedir resgates, saqueiam vilarejos e cobram impostos.

O relatório afirma que, embora o ataque de sexta-feira tenha sido o primeiro incidente de "captura em massa" nesta região este ano, "a recente tendência de capturas em massa em Zamfara é preocupante".

O porta-voz da polícia de Zamfara não respondeu a um pedido de comentários.

Os estados do centro e noroeste da Nigéria são aterrorizados há vários anos por gangues de criminosos que as autoridades denominam "bandidos".

A violência, que inicialmente estava relacionada a conflitos pelos direitos sobre a terra e a água entre pastores e agricultores, avançou para um cenário de crime organizado, com gangues tomando o controle de comunidades rurais onde a presença do governo é escassa ou inexistente.