Mais de 50 mortos em acidente de ônibus no oeste do Afeganistão

Mais de 50 pessoas morreram nesta terça-feira (19) no oeste do Afeganistão quando um ônibus de passageiros colidiu com um caminhão, informou a polícia local.

"Devido ao excesso de velocidade e à negligência, (o ônibus) saiu da estrada e bateu" em um caminhão na província de Herat, declarou a polícia.

O ônibus transportava afegãos que haviam chegado recentemente do Irã e seguiam em direção à capital, Cabul, afirmou um responsável provincial à AFP, no contexto de uma onda maciça de expulsões ocorridas nos últimos meses.

A polícia do distrito de Guzara, nos arredores da cidade de Herat, onde ocorreu o acidente, detalhou que uma motocicleta também estava envolvida no acidente.

A maioria das vítimas estava no ônibus; duas pessoas que viajavam no caminhão morreram, assim como os dois passageiros da motocicleta.

Os acidentes rodoviários são frequentes no Afeganistão devido ao mau estado das estradas após décadas de conflito, à condução perigosa dos motoristas e à falta de regulamentação.