Nicolás Maduro convoca alistamento para enfrentar ameaças dos EUA: "Venezuela quer paz"

Recompensa por informações que levem à captura de Maduro está em US$ 50 milhões (R$ 274 milhões) HANDOUT / Venezuelan Presidency / AFP

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou na quinta-feira (21) a milícia, os reservistas e "todo o povo" para um alistamento no fim de semana a fim de enfrentar as "ameaças" dos Estados Unidos.

A convocação ocorre depois de a Casa Branca ter aumentado para US$ 50 milhões a recompensa por informações que levem à captura de Maduro e de ter lançado uma operação com militares no Caribe.

— Considerei necessário e oportuno que no sábado e no domingo tenhamos esta grande jornada de alistamento (...) para dizer ao imperialismo: Basta de tuas ameaças! A Venezuela te rejeita, a Venezuela quer paz! — disse Maduro durante um ato de condecorações de milicianos.

As jornadas serão realizadas nas sedes de quartéis militares, em praças públicas centrais e nas "bases populares de defesa integral", acrescentou o mandatário, que já havia anunciado na segunda-feira um plano especial para garantir a cobertura com mais de 4,5 milhões de milicianos no país.

Maduro também indicou que se reunirá com "todo o sistema defensivo nacional" para ajustar os planos.

Segundo uma fonte vinculada à operação antinarcóticos dos Estados Unidos, três navios de guerra foram enviados para águas do mar do Caribe próximas à Venezuela.

A imprensa norte-americana informou que Washington também planejava enviar cerca de 4 mil fuzileiros navais.