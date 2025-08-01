Mundo

Possível negociação
Notícia

Lula responde a Trump e diz que sempre esteve aberto ao diálogo: "Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições"

Presidente dos EUA, Donald Trump, falou nesta sexta-feira que Luiz Inácio Lula da Silva pode falar com ele "quando quiser"

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS