Lula e Putin conversam sobre guerra na Ucrânia e situação do Brics

Cenário político e econômico internacional foi tema de conversa entre brasileiro e russo. Maxim Shemetov / POOL/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou neste sábado (9), por telefone, com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre os esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia, informou o Palácio do Planalto em nota divulgada à imprensa. Putin também informou o chefe do Executivo brasileiro sobre as negociações do Kremlin em andamento com os Estados Unidos.

De acordo com o Planalto, a conversa, que durou cerca de 40 minutos, incluiu um agradecimento de Putin pelo empenho do Brasil nas tratativas pela pacificação entre Rússia e Ucrânia. Lula reforçou a defesa histórica do país pelo diálogo e por soluções pacíficas e reiterou que sua gestão está disposta a colaborar, inclusive por meio do Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China.

Os presidentes também abordaram o cenário político e econômico internacional e trataram da cooperação entre os dois países no âmbito do Brics. Putin parabenizou o Brasil pelos resultados alcançados na cúpula do bloco, realizada em 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. No plano bilateral, reafirmaram o compromisso de realizar ainda este ano a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia.

Encontro de Putin e Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o russo, Vladimir Putin, se encontrarão no Alasca, perto da Rússia, em 15 de agosto para tentar acabar com o conflito. Ao anunciar a cúpula na sexta-feira (8), Trump disse que "haverá alguma troca de territórios para o benefício de ambos", referindo-se à Ucrânia e à Rússia, sem fornecer mais detalhes.

O anúncio gerou incômodo em Volodimir Zelensky. Neste sábado (9), o presidente ucraniano afirmou que os países não podem tomar decisões sem a representação de Kiev.

A cúpula seria a primeira entre presidentes dos Estados Unidos e da Rússia desde que Joe Biden se encontrou com Putin em Genebra, em junho de 2021.