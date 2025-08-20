Mundo

Brasil e França
Notícia

Lula e Macron conversam por telefone sobre tarifaço, guerra e acordo entre UE e Mercosul

Por quase uma hora, líderes reforçaram apoio ao multilateralismo, trataram das sanções dos EUA contra o Brasil e confirmaram cooperação para a COP-30

Zero Hora

