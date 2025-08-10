Londres: Manifestantes pró-Israel marcham um dia após protesto a favor de Gaza

Centenas de manifestantes marcharam pelo centro de Londres neste domingo, 10, pedindo a libertação de reféns israelenses mantidos pelo Hamas em Gaza, segundo veículos de imprensa locais.

O grupo judaico de ação direta Stop The Hate convocou os manifestantes por meio de publicação, ontem, em sua conta no Instagram. De acordo com a BBC, o protesto também foi liderado pelo rabino-chefe do Reino Unido, Ephraim Mirvis.