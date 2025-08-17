Líderes europeus vão com Zelenski à Casa Branca para mostrar força e evitar nova 'emboscada'

Líderes europeus e da OTAN anunciaram neste domingo, 17, que se juntarão ao Presidente Volodmir Zelenski, em Washington, para apresentar uma frente unida nas conversas com o Presidente Donald Trump sobre o fim da guerra da Rússia na Ucrânia e o fortalecimento das garantias de segurança dos EUA agora em negociação. Líderes da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália e Finlândia estão se reunindo em torno do presidente ucraniano, após sua exclusão da cúpula de Trump na sexta-feira com o Presidente russo Vladimir Putin.

Seu compromisso de estar ao lado de Zelenski na Casa Branca, na segunda-feira, é um esforço aparente para garantir que a reunião corra melhor do que a última em fevereiro, quando Trump repreendeu Zelenski em um tenso encontro no Salão Oval. "Os europeus têm muito medo de que a cena do Salão Oval se repita e, portanto, querem apoiar o Sr. Zelenski ao máximo", disse o general francês aposentado Dominique Trinquand, ex-chefe da missão militar da França nas Nações Unidas. "É uma luta pelo poder e uma posição de força que pode funcionar com Trump", disse ele.

Putin concordou em sua cúpula no Alasca com Trump que os EUA e seus aliados europeus poderiam oferecer à Ucrânia uma garantia de segurança semelhante ao mandato de defesa coletiva da OTAN, como parte de um eventual acordo para encerrar a guerra de três anos e meio, disse o enviado especial dos EUA Steve Witkoff, em uma entrevista no domingo no programa State of the Union, da CNN. "Foi a primeira vez que ouvimos os russos concordarem com isso", disse Witkoff, chamando o momento de "transformador".

Mais tarde, o presidente francês Emmanuel Macron disse que a delegação europeia pedirá a Trump que apoie os planos que elaboraram para reforçar as forças armadas da Ucrânia - já as maiores da Europa fora da Rússia - com mais treinamento e equipamentos para garantir qualquer paz. "Precisamos de um formato crível para o exército ucraniano, esse é o primeiro ponto, e dizer - nós, europeus e americanos - como vamos treiná-los, equipá-los e financiar esse esforço a longo prazo", disse o líder francês. Os planos elaborados pelos europeus também preveem uma força aliada na Ucrânia longe das linhas de frente para tranquilizar Kiev de que a paz será mantida e para dissuadir outra invasão russa, disse Mácron.

Ele falou após uma videochamada de quase duas horas no domingo com nações na Europa e outros continentes - incluindo Canadá, Austrália e Japão - que estão envolvidas na chamada "coalizão dos dispostos". "Vários milhares de homens em terra na Ucrânia na zona de paz" sinalizariam que "nossos destinos estão ligados", disse Macron. "É isso que devemos discutir com os americanos: Quem está pronto para fazer o quê?" disse Macron. "Caso contrário, acho que os ucranianos simplesmente não podem aceitar compromissos que são teóricos."

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse mais cedo em uma coletiva de imprensa em Bruxelas com Zelenski que "saudamos a disposição do Presidente Trump de contribuir para garantias de segurança semelhantes ao Artigo 5 para a Ucrânia. E a 'coalizão dos dispostos' - incluindo a União Europeia - está pronta para fazer sua parte."

Macron disse que o detalhamento das garantias de segurança será mais importante do que se elas receberem um rótulo do tipo Artigo 5. "Um artigo teórico não é suficiente, a questão é de substância", disse ele. "Devemos começar dizendo que a primeira das garantias de segurança para a Ucrânia é um exército ucraniano forte."

Junto com Von der Leyen e Macron, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o chanceler alemão Friedrich Merz, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o Presidente finlandês Alexander Stubb também disseram que participarão das conversas de segunda-feira, assim como o secretário-geral da aliança militar da OTAN, Mark Rutte. O apoio dos líderes europeus pode ajudar a aliviar as preocupações em Kiev e em outras capitais europeias de que a Ucrânia corre o risco de ser pressionada a aceitar um acordo de paz.

Neil Melvin, diretor de segurança internacional no Royal United Services Institute, com sede em Londres, disse que os líderes europeus estão tentando "moldar essa agenda em rápida evolução". Após a cúpula no Alasca, a ideia de um cessar-fogo parece praticamente abandonada, com a narrativa mudando para a agenda de Putin de garantir que a Ucrânia não se junte à OTAN ou mesmo à UE.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse no programa Meet the Press, da NBC, no domingo, que um possível cessar-fogo "não está fora de questão", mas que a melhor maneira de encerrar a guerra seria através de um "acordo de paz completo".

Putin deu a entender que vê a Europa como um obstáculo para as negociações. Ele também resistiu a encontrar Zelenski pessoalmente, dizendo que tal encontro só pode ocorrer uma vez que as bases para um acordo de paz tenham sido estabelecidas. Falando à imprensa após seu encontro com Trump, o líder russo levantou a ideia de que Kiev e outras capitais europeias poderiam "criar obstáculos" para descarrilar o potencial progresso com "intrigas nos bastidores".

Por enquanto, Zelenski oferece aos europeus a "única maneira" de entrar nas discussões sobre o futuro da Ucrânia e da segurança europeia, diz Melvin da RUSI. No entanto, o grande número de líderes europeus potencialmente presentes significa que o grupo terá que ser "cuidadoso" para não dar mensagens "contraditórias", disse Melvin. "O risco é que eles pareçam autoritários e estejam se unindo contra Trump", acrescentou. "Trump não vai querer ser colocado em um canto."

Embora os detalhes permaneçam nebulosos sobre o que as garantias de segurança semelhantes ao Artigo 5 dos EUA e da Europa implicariam para a Ucrânia, isso poderia espelhar os termos de adesão à OTAN, nos quais um ataque a um membro da aliança é visto como um ataque a todos. Zelenski continua a enfatizar a importância do envolvimento tanto dos EUA quanto da Europa em quaisquer negociações.

"Uma garantia de segurança é um exército forte. Só a Ucrânia pode fornecer isso. Só a Europa pode financiar esse exército, e as armas para esse exército podem ser fornecidas pela nossa produção doméstica e europeia. Mas há certas coisas que estão em falta e só estão disponíveis nos Estados Unidos", disse ele na coletiva de imprensa no domingo ao lado de Von der Leyen.

Zelenski também rebateu a afirmação de Trump - que se alinhava com a preferência de Putin - de que os dois lados deveriam negociar um fim completo para a guerra, em vez de primeiro garantir um cessar-fogo. Zelenski disse que um cessar-fogo proporcionaria espaço para revisar as demandas de Putin. "É impossível fazer isso sob a pressão das armas", disse ele. "Putin não quer parar o assassinato, mas ele deve fazer isso." - Leicester relatou de Le Pecq, França.

