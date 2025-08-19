Líder conservador do Canadá prestes a voltar ao Parlamento

O líder do Partido Conservador do Canadá, Pierre Poilievre, está perto de voltar ao Parlamento, quatro meses após uma derrota humilhante nas eleições gerais.

Poilievre estava a caminho de se tornar primeiro-ministro nas eleições de abril até que o retorno ao poder do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abalou a política canadense com ameaças de anexação de seu vizinho do norte.

Os conservadores de Poilievre perderam uma ampla vantagem nas pesquisas e os eleitores optaram pelo novo líder liberal, Mark Carney, atual primeiro-ministro, para lidar com Trump.

Poilievre também perdeu para um liberal em sua própria circunscrição, um distrito na área de Ottawa que representava por duas décadas.

Ele prometeu permanecer como líder do Partido Conservador, mas precisava de uma cadeira no Parlamento.

Um deputado de Battle River-Crowfoot, distrito rural na província de Alberta, onde predominam os conservadores, ofereceu sua renúncia para que Poilievre disputasse a vaga.

A imprensa canadense projetou uma ampla vitória para Poilievre, o favorito, logo após o fechamento das urnas na segunda-feira. Resultados preliminares lhe atribuíam 80% dos votos, muito à frente de seus dois principais rivais, segundo a CBC.

Em seu discurso de vitória, Poilievre, de 46 anos, prometeu se opor às políticas do governo Carney, que, segundo ele, provocaram uma espiral de criminalidade, imigração e inflação descontrolada.

"Estou grato por ter a oportunidade de ser seu humilde servo, de lutar dia a dia e com todas as forças pelo povo desta região", disse em um vídeo do discurso publicado no X.

"Colocaremos o Canadá em primeiro lugar", afirmou entre aplausos em frente a uma gigantesca bandeira nacional.

No entanto, vários especialistas estimavam antes das eleições que, mesmo em caso de vitória, será difícil para ele se fazer ouvir em um contexto político muito influenciado pelo governo Trump.