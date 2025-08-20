Lavrov diz que discussões sobre garantias de segurança à Ucrânia necessitam da Rússia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou nesta quarta-feira, 20, que o país não pode concordar que se proponha que questões de segurança coletiva sejam resolvidas sem Moscou. Em coletiva de imprensa, quando questionado sobre as negociações entre europeus e os Estados Unidos para as garantias de segurança da Ucrânia, o ministro disse que no ocidente, especialmente em Washington, é entendido que discutir seriamente questões de segurança sem a Rússia é "uma utopia. É um caminho para lugar nenhum".

"Isso não funcionará. Já explicamos mais de uma vez que a Rússia não exagera seus interesses, mas garantiremos nossos interesses legítimos com firmeza e rigor", disse ele. "Estamos vendo uma compreensão cada vez mais clara por parte de nossos parceiros nos Estados Unidos da necessidade de eliminar as causas profundas da crise, em vez de tentar apoiar aqueles que lançam belos slogans sobre um cessar-fogo imediato e dizem que isso não significará o fim do bombardeio de armas na Ucrânia", afirmou.