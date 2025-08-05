Kremlin critica ameaça de Trump de aumentar tarifas à Índia por comprar petróleo russo

O Kremlin criticou nesta terça-feira (5) a ameaça do presidente americano, Donald Trump, de aumentar as tarifas à Índia caso o país não pare de comprar petróleo russo, que, segundo o Ocidente, contribui para financiar a ofensiva militar de Moscou na Ucrânia.

O magnata republicano deu a Moscou prazo até sexta-feira para avançar em um acordo de paz com Kiev ou enfrentar novas sanções econômicas que podem incluir penalidades para outros países que comprarem suas vitais exportações de petróleo e gás.

O presidente americano ameaçou a Índia com tarifas mais altas na segunda-feira e Nova Dhéli chamou as possíveis medidas de "injustificadas e irracionais".

A Rússia reforçou as críticas nesta terça-feira. "Países soberanos têm o direito de escolher seus próprios parceiros comerciais", disse o porta-voz Dmitry Peskov a repórteres.

Sem citar Trump, chamou os apelos para "forçar os países a romperem suas relações comerciais" com a Rússia de "ilegítimos".

Os aliados ocidentais da Ucrânia tentam dificultar que a Rússia obtenha receitas através de exportações desde o lançamento de sua ofensiva militar em fevereiro de 2022.

No entanto, Moscou conseguiu desviar as vendas de energia da Europa para outros países, como Índia e China, garantindo o fluxo contínuo de fundos bilionários.

Trump forçou a Rússia e a Ucrânia a iniciarem negociações de paz diretas pela primeira vez em mais de três anos, mas as três rodadas realizadas em Istambul não alcançaram progressos significativos.