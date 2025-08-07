Trump e Putin irão se reunir nos próximos dias, afirma Kremlin

Donald Trump tenta negociar com Vladimir Putin um cessar-fogo na Ucrânia. SAUL LOEB,KRISTINA KORMILITSYNA / AFP/ POOL

Donald Trump e Vladimir Putin se encontrarão "nos próximos dias", disse o Kremlin nesta quinta-feira (7), acrescentando que os dois lados já concordaram "em princípio" sobre o local do encontro.

A cúpula seria a primeira entre presidentes dos Estados Unidos e da Rússia desde que Joe Biden se encontrou com Putin em Genebra, em junho de 2021.

A reunião faz parte dos esforços de Trump para acabar com a ofensiva militar da Rússia na Ucrânia.

As três rodadas de negociações diretas entre Moscou e Kiev realizadas até agora não produziram nenhum progresso em direção a um cessar-fogo, e ambos os lados parecem longe de conseguir encerrar um conflito que começou há mais de três anos.

Trump disse na quarta-feira (6) que provavelmente se encontrará pessoalmente com Putin "muito em breve".

— Por sugestão do lado americano, um acordo em princípio foi alcançado para organizar uma cúpula bilateral nos próximos dias — disse o conselheiro diplomático do presidente russo, Yuri Ushakov, segundo agências de notícias estatais russas.

Ele afirmou ainda que o encontro está previsto para a próxima semana.

Dezenas de milhares de pessoas morreram desde que a Rússia lançou sua ofensiva militar contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Os bombardeios russos forçaram milhões de pessoas a fugir de suas casas e destruíram grandes áreas do leste e sul da Ucrânia.

Putin rejeitou até agora os repetidos apelos dos Estados Unidos, Europa e Kiev por um cessar-fogo.

Em suas negociações diretas em Istambul, Turquia, os negociadores russos exigiram que as regiões ucranianas parcialmente ocupadas e que Kiev renunciasse às suas aspirações de se juntar à OTAN, exigências que a Ucrânia não pode aceitar.

A Rússia também tentou repetidamente lançar dúvidas sobre a legitimidade de Zelensky e descartou um encontro entre os dois líderes até que um acordo de paz seja alcançado.

O anúncio da próxima cúpula ocorreu um dia depois que o enviado dos EUA, Steve Witkoff, se encontrou com Putin em Moscou.

Witkoff propôs uma reunião trilateral com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mas a Rússia não respondeu à proposta, disse Ushakov.

— O lado russo deixou essa opção completamente sem comentários — acrescentou.

Zelensky reiterou seu apelo para uma reunião com Putin nesta quinta-feira, que ele vê como o único caminho para a paz.

"Na Ucrânia, afirmamos repetidamente que encontrar soluções reais pode ser realmente eficaz no nível de liderança. É necessário determinar o momento certo para tal formato e a gama de questões a serem discutidas", escreveu Zelensky nas redes sociais.

O líder ucraniano disse que planeja manter "várias" conversas ao longo do dia, incluindo uma com o primeiro-ministro alemão Friedrich Merz, bem como com autoridades francesas e italianas.