Presos há 35 anos

Justiça dos EUA nega liberdade condicional a Erik Menéndez; pedido de Lyle ainda será analisado

Irmãos foram condenados a prisão perpétua pelo assassinato dos pais, em 1989. Crime chocou os Estados Unidos na década de 1990

