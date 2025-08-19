Justiça da Colômbia determina que Uribe aguarde julgamento de recurso em liberdade

Álvaro Uribe governou a Colômbia entre 2002 e 2010. RAUL ARBOLEDA / AFP

Um tribunal de Bogotá determinou nesta terça-feira (19) a libertação imediata do ex-presidente da Colômbia Álvaro Uribe enquanto decide sobre o seu recurso contra a condenação histórica a 12 anos de prisão domiciliar por suborno e fraude processual.

O ex-presidente recebeu em primeira instância a pena máxima por tentar subornar paramilitares para que o desvinculassem desses esquadrões antiguerrilhas. Desde 1º de agosto, ele está preso em sua residência, no município de Rionegro, a cerca de 30 quilômetros da cidade natal, Medellín.

Uribe, 73 anos, recorreu da decisão da Justiça que o tornou o primeiro ex-governante do país condenado criminalmente e privado de liberdade. Ele afirma que o julgamento foi politizado e aconteceu sob pressão da esquerda, atualmente no poder.

A segunda instância tem até 16 de outubro para ratificar a condenação ou absolver Uribe. Caso ultrapasse a data, o processo será arquivado.

Pressão

Em 2012, Uribe denunciou o senador de esquerda Iván Cepeda por suposto complô para vinculá-lo a paramilitares. Cepeda havia mencionado no Congresso denúncias de ex-paramilitares presos que acusavam Uribe de fundar um esquadrão antiguerrilhas na fazenda de sua família.

Em uma reviravolta inesperada, a Suprema Corte começou a investigar Uribe em 2018 por manipular testemunhas para desacreditar Cepeda, que disse respeitar a decisão, mas que não concorda com ela.

— Temos a absoluta certeza de que o ex-presidente condenado vem realizando várias ações de pressão sobre a Justiça, campanhas contra nós, e acreditamos que a medida imposta pela juíza Sandra Heredia era, de alguma forma, uma medida para nos proteger desse tipo de ação — declarou o senador.

Uribe chegou ao poder em 2002, quando a Colômbia sangrava devido a um confronto entre guerrilhas de esquerda, esquadrões de extrema direita e forças do Estado. Ele conquistou apoios com as suas políticas de linha dura, que derrotaram a guerrilha das Farc.