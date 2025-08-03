Missa com Papa Leão XIV reúne mais de 1 milhão de pessoas em Roma

A missa foi acompanhada por quase 450 bispos e 700 padres. FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Mais de 1 milhão de pessoas participaram neste domingo (3), em Roma, da missa que marcou o encerramento do Jubileu dos Jovens, evento que reuniu fiéis do mundo inteiro ao longo da última semana. A celebração foi presidida pelo Papa Leão XIV em uma esplanada montada no distrito de Tor Vergata, nos arredores da capital italiana.

A missa foi acompanhada por quase 450 bispos e 700 padres, todos com túnicas verdes. Um coral embalou a cerimônia, realizada sob céu aberto e tempo firme. Segundo o Vaticano, os participantes vieram de 146 países. Muitos dormiram no chão, no próprio local da vigília iniciada no sábado, para garantir lugar na celebração de domingo. Na noite anterior, os organizadores já contabilizavam 800 mil presentes — número que subiu para 1 milhão com os dados atualizados neste domingo.

— Há uma solicitação importante no nosso coração, uma necessidade de verdade que não podemos ignorar — disse o papa.

A celebração, considerada um dos momentos mais simbólicos do Ano Santo, foi chamada de "Woodstock católico" pela emissora italiana Rai, em referência ao clima festivo entre os peregrinos. Leão XIV chegou de helicóptero no sábado e foi recebido com gritos e aplausos. Em seguida, cruzou a esplanada a bordo do papamóvel, cercado por fiéis que corriam para vê-lo de perto. A área montada para o Jubileu dos Jovens tinha mais de 500 mil metros quadrados. Durante a semana, a programação contou com apresentações musicais, momentos de oração e ações simbólicas, como a transformação do Circo Máximo, arena da Roma Antiga, em um grande confessionário ao ar livre.