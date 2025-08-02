Jovens católicos se reúnem em Roma para vigília com o papa

Jovens católicos de todo o mundo começaram a se reunir em Roma neste sábado (2) para participar de uma vigília de oração com o papa Leão XIV, o ponto culminante do Jubileu, o "Ano Santo" da Igreja Católica, que espera reunir quase um milhão de fiéis.

Desde as primeiras horas de sábado, milhares de jovens peregrinos dispostos a passar a noite ao ar livre se instalaram, com mantas e colchões, no amplo espaço aberto do bairro de Tor Vergata, ao leste de Roma, onde o papa conduzirá a vigília.

Os peregrinos, com idades entre 18 e 35 anos, procedentes de 146 países, continuarão chegando até o início da vigília às 20h30 locais (15h30 de Brasília).

Os jovens passarão a noite na esplanada de quase 100 hectares, onde foram instalados telões, até a grande missa de encerramento que será presidida pelo papa peruano-americano na manhã de domingo.

O líder dos 1,4 bilhão de católicos no mundo, que foi recebido como uma estrela do rock na segunda-feira à noite na Praça de São Pedro, chegará de helicóptero a Tor Vergata e deve acenar para a multidão do "papamóvel".

Depois, o pontífice falará de um imponente altar de madeira de 1.400 metros quadrados, montado para a ocasião, ao lado de milhares de padres, bispos e religiosos.

Astrid Colin, uma francesa de 18 anos, aguarda com ansiedade pelo "momento de compartilhar". "Onde eu moro, é necessário viajar 20 km para ir à missa. É muito estranho, de repente, estar cercada por muitas igrejas, com pessoas que compartilham minha mesma fé", explicou à AFP.

Com uma bandeira da Espanha e uma mochila pesada, Victoria Pérez, 21 anos, estava feliz por chegar cedo "para conseguir ver o papa de perto".

"É a primeira vez que vou vê-lo e estou emocionada, por isso quis chegar cedo para conseguir um bom lugar", declarou à AFP a jovem, impaciente para viver esta "noite de orações sob as estrelas".

A organização do evento representou um desafio logístico extraordinário para as autoridades, com quase 10.000 pessoas mobilizadas, entre policiais e funcionários da proteção civil, e medidas de saúde - distribuição de garrafas de água e pulverizadores - para ajudar os participantes a suportar o calor do verão romano.

- Confessionário gigante -

Do Coliseu até as imediações do Vaticano, ondas de peregrinos, com as bandeiras de seus países, lotaram durante toda a semana os transportes e as avenidas da capital italiana em um ambiente festivo, entre apresentações musicais, conferências e orações.

Na sexta-feira, o famoso 'Circus Maximus', o estádio da antiga Roma onde eram organizadas as corridas de bigas, aos pés do Monte Palatino, foi transformado em um grande confessionário ao ar livre: mais de mil padres ouviram dezenas de milhares de jovens em 10 idiomas diferentes.

O atual Jubileu tem algo inédito em 2.000 anos de história da Igreja Católica, com eventos dedicados aos "influencers", o que demonstra a crescente importância que o Vaticano atribui à evangelização nas redes sociais.

Este é o primeiro grande encontro da juventude católica com Robert Francis Prevost, 69 anos, que em 8 de maio foi eleito como sucessor do muito popular papa Francisco, que faleceu aos 88 anos, após 12 anos de pontificado.

"Esperamos que o papa consiga divulgar sua mensagem inclusive nos países do terceiro mundo", afirmou à AFP Samarei Semos, de Belize. O jovem de 29 anos fez uma viagem de três dias a partir do país da América Central para chegar a Roma.

"É um papa que se preocupa em reunir todas as tendências da Igreja, das mais conservadoras até as mais progressistas. E isso é genial", declarou Alice Berry, 21 anos, estudante de História e Geografia na região de Paris.

O encontro internacional é apresentado como o ponto culminante do Jubileu, o "Ano Santo" que a Igreja Católica celebra a cada 25 anos, durante o qual os peregrinos podem receber a "indulgência plenária", o perdão dos pecados, segundo a tradição.

Durante o Jubileu do ano 2000, mais de dois milhões de jovens participaram em Roma da Jornada Mundial da Juventude, convocada pelo papa João Paulo II.