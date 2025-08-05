Japão registra temperatura recorde de 41,8ºC

O Japão registrou nesta terça-feira (5) dois recordes de calor em apenas um dia, com as marcas de 41,6ºC e posteriormente 41,8ºC, informou a agência meteorológica, que emitiu um alerta para a possibilidade de temperaturas ainda mais elevadas nas próximas semanas.

A temperatura na cidade de Iseaki superou nesta terça-feira o recorde anterior, registrado na semana passada na região oeste de Hyogo, de 41,2ºC.

O verão japonês de 2024 foi o mais quente nos registros históricos, igualando o nível de 2023, seguido pelo outono mais quente desde que os dados começaram a ser compilados há 126 anos.

Na cidade turística de Kyoto, os termômetros marcaram 40ºC na semana passada, a maior temperatura registrada na localidade, segundo as autoridades.

A Coreia do Sul registrou este ano o segundo mês de julho mais quente de sua história, com temperatura média de 27,1 ºC, segundo a agência meteorológica, que começou a registrar dados em 1973.

O mês de julho mais quente da Coreia do Sul foi registrado em 1993, quando a média nacional chegou a 27,7ºC.