Japão bate 17 recordes de temperatura em apenas um dia

O Japão quebrou nesta segunda-feira 17 recordes de temperatura, depois de enfrentar os meses de junho e julho mais quentes desde o início dos registros, informou a agência meteorológica nacional.

A temperatura na cidade de Komatsu, na região de Ishikawa, alcançou 40,3ºC, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês).

Em Toyama, uma cidade da região de mesmo nome, o termômetro atingiu 39,8°C, a temperatura mais elevada desde o início do registro de dados.

Outras 15 localidades, tanto cidades como vilarejos, registraram novos máximos, com temperaturas entre 35,7°C e 39,8°C, acrescentou a agência, que monitora as temperaturas em mais de 900 pontos no Japão.

No dia 30 de julho, o Japão registrou a temperatura mais elevada de sua história, com 41,2°C na região de Hyogo.

A temporada de chuvas terminou três semanas antes do habitual na região oeste do Japão, outro recorde.

O Japão registrou neste ano os meses de junho e julho mais quentes desde o início da compilação de dados em 1898. A JMA alerta para mais "calor severo" nos próximos meses.

Segundo os cientistas, as ondas de calor estão se tornando mais intensas e frequentes em todo o mundo devido às mudanças climáticas provocadas pelo ser humano.