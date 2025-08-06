Itália aprova construção da ponte suspensa mais longa do mundo

Um comitê ministerial italiano aprovou nesta quarta-feira o projeto de 13,5 bilhões de euros (86 bilhões de reais) destinado a construir a ponte suspensa mais longa do mundo, que conectará a ilha da Sicília ao continente, declarou um porta-voz.

"Será a ponte suspensa mais longa do mundo. Uma infraestrutura desse tipo representa um acelerador do desenvolvimento", declarou durante a reunião o vice-primeiro-ministro e ministro das Infraestruturas, Matteo Salvini, citado por seu porta-voz.

A ponte foi projetada com dois cabos gêmeos tensionados entre duas torres de 400 metros de altura, com um vão suspenso de 3.300 metros, o que constitui um recorde mundial.

Prevista para ser concluída por volta de 2032, o governo afirma que se trata de uma façanha técnica, capaz de resistir a ventos fortes e terremotos em uma região situada na interseção de duas placas tectônicas.

Salvini prometeu que o projeto vai gerar dezenas de milhares de empregos.

A obra, no entanto, provoca protestos locais devido ao seu impacto ambiental e custo, já que os críticos argumentam que o dinheiro seria melhor empregado em outras áreas.

Alguns detratores também acreditam que nunca será realizado, lembrando a longa história de obras públicas na Itália que foram anunciadas, financiadas e nunca concluídas.