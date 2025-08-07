Israel pretende assumir controle militar da Faixa de Gaza, "mas não governá-la", diz Netanyahu

Israel "tem a intenção" de tomar o controle da Faixa de Gaza, mas não de governar a região. Foi o que declarou nesta quinta-feira (7) o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ao ser questionado por uma repórter se pretendia tomar "toda" a região.
— Temos a intenção. Não queremos mantê-la. Queremos ter um perímetro de segurança. Não queremos governá-la — respondeu ao ser questionado por uma repórter da Fox News se Israel pretendia tomar o controle de "toda Gaza".
Segundo a emissora, a entrevista aconteceu pouco antes de Netanyahu participar de uma reunião do gabinete de segurança sobre os planos de guerra na Faixa de Gaza. Na sequência, Netanyahu explicou sobre os planos de Israel:
— Queremos entregá-la a forças árabes que a governarão adequadamente sem nos ameaçar e oferecendo aos habitantes de Gaza uma boa vida. Isso não é possível com o Hamas — acrescentou sobre o movimento extremista palestino que governa o território atualmente.
Espera-se que Netanyahu solicite na reunião a aprovação para ampliar as operações militares, incluindo áreas densamente povoadas onde se acredita que há reféns, segundo a imprensa israelense. Se a intenção for aprovada, Israel pode intensificar a presença militar na Faixa de Gaza nos próximos meses.