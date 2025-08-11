Israel mata cinco jornalistas da Al Jazeera em ataque aéreo, informa rede

Um ataque aéreo israelense matou cinco jornalistas da Al Jazeera, informou a rede nesta segunda-feira, 11. O exército de Israel confirmou que teve como alvo o jornalista palestino Anas Al-Sharif, um dos mais importantes na cobertura sobre Gaza, em um ataque na noite de domingo. Israel o acusou de ser membro da ala militar do Hamas.
O exército israelense disse que a avaliação foi baseada em documentos encontrados em Gaza, que pareciam mostrar que Al-Sharif se alistou no grupo militante em 2013.
Um porta-voz alegou que o jornalista da Al Jazeera ainda estava afiliado ao Hamas quando o ataque foi realizado e se recusou a comentar sobre outras pessoas mortas no ataque.
Al-Sharif mencionou estar preocupado com sua segurança nas últimas semanas, de acordo com suas postagens no X. "Mais uma vez, o porta-voz do exército israelense lançou uma campanha de ameaças e incitação contra mim por causa do meu trabalho como jornalista na Al Jazeera. Reafirmo: Eu, Anas Al-Sharif, sou um jornalista sem afiliações políticas", escreveu em uma postagem no mês passado. Fonte: Dow Jones Newswires.
