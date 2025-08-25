Mundo

Reação
Notícia

Israel diz que relação com o Brasil será em "nível diplomático inferior" após Itamaraty ignorar indicação de novo embaixador

Medida é resposta ao fato de o governo brasileiro não ter respondido ao pedido feito pela diplomacia israelense, feito em janeiro 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS