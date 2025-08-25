Israel diz que relação com o Brasil será em "nível diplomático inferior" após Itamaraty ignorar indicação de novo embaixador

Gali Dagan foi indicado para ocupar embaixada de Israel em Brasília. José Cruz / Agência Brasil/EBC

O Ministério das Relações Exteriores de Israel anunciou que vai "rebaixar" a relação com o Brasil. A medida ocorre após o Itamaraty não responder à indicação de um novo embaixador do país do Oriente Médio.

“Após o Brasil, excepcionalmente, se abster de responder ao pedido de agrément do embaixador (Gali) Dagan, Israel retirou o pedido, e as relações entre os países agora são conduzidas em um nível diplomático inferior”, diz um comunicado do ministério, As informações são do g1.

A indicação do embaixador que ocuparia a embaixada em Brasília, ocorreu em janeiro, mas não obteve o "agrément" do governo brasileiro, que não respondeu — ação vista como recusa.