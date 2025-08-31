Israel diz que porta-voz de braço armado do Hamas foi morto em Gaza

Obeida apareceu durante muitos anos nas mensagens em vídeo do grupo do Hamas. MOHAMMED ABED / AFP

O ministro da Defesa de Israel disse, neste domingo (31), que o exército israelense matou Abu Obeida, porta-voz do grupo Brigadas Ezedin al Qasam, braço armado do Hamas. Ele foi alvo de ataque no sábado (30). O Hamas ainda não se pronunciou.

"O porta-voz do Hamas para o terrorismo, Abu Obeida, foi eliminado em Gaza", disse o ministro Israel Katz em uma publicação no X, parabenizando as forças de segurança israelenses "pela execução impecável".

Mais cedo neste domingo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou que Abu Obeida havia sido alvo do ataque de sábado, mas não chegou a confirmar sua morte.

"Atacamos o porta-voz do Hamas, o porta-voz desta organização criminosa e assassina, Abu Obeida. Espero que já não esteja entre nós, mas vejo que não há ninguém do lado do Hamas que possa esclarecer este assunto", declarou Netanyahu em uma reunião governamental.

Quem era Obeida

Obeida apareceu durante muitos anos nas mensagens em vídeo do grupo terrorista, vestido com uniforme de combate e com o rosto coberto por um keffiyeh tradicional palestino vermelho.

Em quase 23 meses de guerra em Gaza, Israel já matou o chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh; o líder de seu braço armado, Mohamed Deif; e o líder do Hamas e suposto coordenador do ataque de outubro de 2023, Yahya Sinwar, além de outros comandantes e figuras políticas.

Neste domingo, pouco antes do anúncio de Netanyahu, o Hamas confirmou a morte do suposto líder do grupo em Gaza, Mohamed Sinwar, irmão de Yahya Sinwar. Israel anunciou há mais de três meses que o matou em um bombardeio.

A ofensiva israelense enfraqueceu consideravelmente o movimento do Hamas.

Quase dois anos de guerra

A guerra foi desencadeada pelo ataque violento do Hamas em Israel no dia 7 de outubro de 2023, durante o qual terroristas mataram 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia pelo Hamas, 47 continuam em cativeiro em Gaza, das quais 20 estão vivas e 27 teriam falecido, segundo o Exército israelense.