Mundo

Conflito no Oriente Médio
Notícia

Israel anuncia reabertura parcial do comércio do setor privado em Gaza

De acordo com o o órgão do Ministério da Defesa que supervisiona as questões civis nos territórios palestinos, medida é realizada para reduzir a dependência da ajuda humanitária

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS