Israel anuncia reabertura parcial do comércio do setor privado em Gaza

Paletes de ajuda humanitária chegando em Gaza. - / AFP

Israel reabrirá parcialmente o comércio do setor privado em Gaza para reduzir sua dependência da ajuda humanitária, informou nesta terça-feira (5) o órgão do Ministério da Defesa que supervisiona as questões civis nos territórios palestinos, Coordenador de Atividades Governamentais nos Territórios (Cogat).

"O Ministério da Defesa aprovou um número limitado de comerciantes locais, que devem seguir vários critérios e controles de segurança específicos", afirmou o Cogat em um comunicado.

"O objetivo é aumentar o volume de ajuda que entra na Faixa de Gaza e, ao mesmo tempo, reduzir a dependência da assistência por parte da ONU e das organizações internacionais", acrescenta a nota.

O comunicado explica que a medida foi tomada "após a decisão do gabinete —do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu — de ampliar a ajuda humanitária e após um trabalho preparatório realizado pelos serviços de segurança".

O pagamento das mercadorias será efetuado apenas por meio de transferências bancárias, que serão submetidas a uma supervisão, segundo as autoridades israelenses.

“As mercadorias aprovadas incluem alimentos básicos, alimentos para bebês, frutas, verduras e itens de higiene”, explicou o Cogat.