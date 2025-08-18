Ismael Zambada, cofundador do cartel Sinaloa, deve se declarar culpado em Nova York

O cofundador do cartel de Sinaloa, Ismael "Mayo" Zambada, deve se declarar culpado de vários crimes em uma audiência programada para a próxima segunda-feira, 25 de agosto, em Nova York, o que evitará com que vá a julgamento, segundo documentos judiciais.

"A audiência preliminar de 25 de agosto de 2025 se torna uma audiência para mudança de declaração", segundo uma ordem do juiz Brian Cogan, instrutor do processo contra um dos maiores traficantes de drogas do México, que, com este acordo, evita um julgamento depois que a Promotoria americana descartou solicitar pena de morte em seu caso no início de agosto.

Em 14 de setembro de 2024, Zambada, de 77 anos, se declarou inocente de 17 acusações da Justiça americana, incluindo assassinato e tráfico de armas e drogas, sobretudo o fentanil, um poderoso narcótico 50 vezes mais potente que a cocaína, que deixa anualmente dezenas de milhares de mortes por overdose nos Estados Unidos.

O narcotraficante foi preso em 25 de julho do ano passado em solo americano, após chegar em um avião de pequeno porte ao lado de Joaquín Guzmán López, filho de seu parceiro no cartel Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán.

Além de evitar um julgamento, seu futuro acordo com a Promotoria dos EUA pode levá-lo a uma condenação mais branda que a de "Chapo", que cumpre prisão perpétua neste país, e a colaborar com a Promotoria.