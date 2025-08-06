Irã executa homem condenado por acusação de espionagem para Israel

As autoridades iranianas executaram nesta quarta-feira um homem condenado pela acusação de espionagem para Israel e de enviar informações sobre um cientista do programa nuclear morto durante a guerra de 12 dias com Israel em junho, informou o Judiciário.

"Roozbeh Vadi... foi executado após um processo judicial e a confirmação de sua sentença pelo Tribunal Supremo", informou o site do Poder Judiciário.

O comunicado afirma que ele transmitiu informações sobre um "cientista nuclear assassinado durante a recente agressão do regime sionista".

Vadi foi executado por enforcamento, segundo as autoridades, que não revelaram quando ele foi detido ou condenado.

Segundo o Judiciário, Vadi transferiu "informações confidenciais" após ser recrutado na internet pela agência de espionagem israelense, o Mossad.

Em meados de junho, Israel iniciou uma campanha de bombardeios sem precedentes contra o Irã, o que desencadeou uma guerra na qual Teerã respondeu com ataques de mísseis e drones.

A ofensiva israelense matou comandantes militares de alto escalão, cientistas nucleares e centenas de pessoas. Os ataques atingiram instalações militares e áreas residenciais. Segundo a imprensa iraniana, pelo menos 12 especialistas do programa atômico morreram na guerra.

Após o conflito, o Irã prometeu julgamentos rápidos para as pessoas detidas por suspeita de colaborar com Israel.

As autoridades anunciaram desde então várias detenções de suspeitos de espionagem para Israel e a execução de vários condenados.