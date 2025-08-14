Irã diz estar trabalhando com Rússia e China para impedir sanções europeias

O Irã está trabalhando com a China e a Rússia para impedir possíveis sanções europeias por seu programa nuclear, declarou nesta quinta-feira (14) o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.

Em uma carta enviada na terça-feira ao secretário-geral da ONU, António Guterres, a Alemanha, o Reino Unido e a França anunciaram estar dispostos a reativar as sanções contra o Irã se não houver uma solução negociada sobre o programa nuclear iraniano até o final de agosto.

"Se isso acontecer, será negativo (...) Vamos tentar impedir (...) Estamos trabalhando com a China e a Rússia para evitar isso", afirmou Araghchi em uma entrevista à televisão estatal.

Em junho, Israel e os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares no Irã, encerrando as incipientes negociações entre Teerã e os países ocidentais.

Após essa guerra de 12 dias, o Irã suspendeu sua cooperação, já muito limitada, com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Israel e os países ocidentais acusam o Irã de querer se armar com bombas nucleares, o que Teerã nega, defendendo seu direito de desenvolver um programa nuclear civil.