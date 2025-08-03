Irã cria conselho de defesa após guerra com Israel

O Irã anunciou neste domingo (3) a criação de um conselho de defesa para fortalecer sua capacidade militar, após a guerra de junho com Israel, informou a mídia estatal.

"O Conselho Supremo de Segurança Nacional aprovou a criação do Conselho de Defesa Nacional", informou a TV pública. O anúncio ocorre após uma guerra de 12 dias desencadeada em junho por Israel com o apoio dos Estados Unidos.

A nova organização seria chefiada pelo presidente do país e composta por comandantes das Forças Armadas e chefes de ministérios relevantes, segundo a emissora. O Conselho de Defesa "examina os planos de defesa" e "fortalece a capacidade das Forças Armadas de forma centralizada", explicou.

Israel lançou um ataque contra o Irã em 13 de junho, no qual bombardeou centenas de instalações militares e nucleares e prédios oficiais e matou cientistas ligados ao programa nuclear iraniano, que considera uma ameaça.

O Irã respondeu disparando mísseis e drones contra o território israelense e atacando a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, no Catar.

Mais de 1.000 pessoas foram mortas no Irã durante o conflito, de acordo com autoridades de Teerã. Israel, por sua vez, registrou 28 mortos.