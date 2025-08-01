Irã considera acusações ocidentais de planejar 'assassinatos' no exterior como 'infundadas'

O Irã classificou como "infundadas", nesta sexta-feira (1º), as acusações de tentativas de "assassinato e sequestro" de dissidentes, jornalistas e funcionários no exterior formuladas pelos Estados Unidos e por mais de dez aliados ocidentais.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqai, acrescentou em um comunicado que estas alegações são uma "tentativa de desviar a atenção pública do tema mais urgente do momento, ou seja, o genocídio na Palestina ocupada", em referência à guerra na Faixa de Gaza.

Em uma declaração conjunta na quinta-feira, vários países ocidentais acusaram os serviços de inteligência de Teerã de "tentativas" de "assassinar, sequestrar e assediar pessoas na Europa e América do Norte".

Além de Estados Unidos, Reino Unido, Albânia, Áustria, Bélgica, Canadá, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Espanha e Suécia assinaram o documento.

"Comprometemo-nos a trabalhar juntos para impedir que tais atos sejam produzidos e fazemos um apelo às autoridades iranianas para que coloquem fim imediatamente a estas atividades ilegais em nossos respectivos territórios", afirmaram.

Não foram fornecidos mais detalhes sobre a natureza dos supostos ataques ou sobre onde teriam ocorrido.

Baqai rejeitou as acusações ocidentais como "mentiras descaradas (...) que fazem parte de uma campanha mal-intencionada de 'iranofobia' destinada a pressionar a grande nação iraniana".